Ayağına ip dolanan karga yavrusunu itfaiye kurtardı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yuvasında ayağına ip dolanan karga yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yuvasında ayağına ip dolanan karga yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Konak Mahallesi'nde, ceviz ağacındaki yuvasında ayağına ip dolanan karga yavrusunun çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yangın merdiveniyle çıktıkları ağaçtaki kargayı ipten kurtardı.

Yavru karga, sağlık kontrolünün ardından yuvasına bırakıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, her canlının yaşamının çok değerli olduğunu, durumu bildiren vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: AA