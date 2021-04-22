ORDU AYAKLARINA İP DOLANAN GÜVERCİN KURTARILDI

ORDU'da ayaklarına ip dolandığı için uçamayan güvercin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

ORDU'da ayaklarına ip dolandığı için uçamayan güvercin, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Altınordu ilçesine bağlı Yalı Cami bahçesinde oturan vatandaşlar, ayaklarına ip dolandığı için uçamayan güvercini fark etti. Yardıma koyulan vatandaşlar yem atarak, güvercini yakaladı. Güvercinin ayağındaki ipi kesen vatandaşlar, yarayı da kolonyayla temizledikten sonra kuşu doğaya bıraktı.

'HASSAS BİR ŞEKİLDE ÇIKARDIK'

Emekli hastane personeli olduğunu ifade eden Mehmet Özbey, kuşun ayağına ip dolandığını fark ettiklerini ve hemen yakalayıp ipi çıkardıklarını anlattı. Taner Şahin ise, 'Hayvanı yakalamak için kuşa yem verdik ve sonra yakaladık. Çok hassas bir şekilde ayağındaki ipi almayı başardık. Sonra da doğaya saldık' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı