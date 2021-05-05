Ayağı yanan flamingoya protez bacak yaptı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otelin yakınlarında yürüyemez halde bulunan flamingo, yapılan protez bacakla hayata tutundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otelin yakınlarında yürüyemez halde bulunan flamingo, yapılan protez bacakla hayata tutundu. Yapılan protez bacakla ayağa bile kalkamayan flamingo ilk adımlarını atarken, otel bahçesinde bakıma alınan flamingo daha sonrasında da yetkililere teslim edilecek.

Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşlar tarafından boş bir arazide flamingo bulundu. Ayaklarının yandığı ve oldukça bitkin durumdaki flamingo vatandaşlar tarafından hayvanseverliği ile bilinen emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz ve otel işletmecisi Şahin Toker'e getirildi. Elektrik tellerine takılıp ayakları yandığı belirlenen flamingonun uçamadığı gören emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz, flamingonun hayata dönmesi için kolları sıvadı. İlk olarak flamingonun tedavisini yapan Kocamaz, ardından yürümesi için aparat geliştirdi. Ayaklarındaki yanıklar nedeniyle ayakta duramayan flamingonun anatomisine uygun olarak aparat yapan Kocamaz, aparatı da ayaklarına monte etti. Flamingo da ayağa kalkıp dolaşmaya başlayan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edilecek.

Flamingonun vatandaşlar tarafından kendilerine getirildiğini anlatan İsmail Kocamaz, "Yakınlarda bir yerlerde elektrik tellerine takıldığını tahmin ediyoruz. Geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Ayak bölümündeki derisinde parçalanmalar vardı. Ayağa kalkamıyordu. Biz onu aldığımızda hemen pansumanını yaptık. Ayak derisinin etrafındaki kurumuş dokuyu aldık. Sonrasında ayağa kalkamaması da beni çok üzdü. Burada otururken böyle de bir şey düşündüm. Aklımıza ilk önce yumuşak zarar vermeyecek bir hortum geldi. Hortumdan onun perdeli ayak yapısına uygun bir yapı oluşturduk. Bunu da hemen uyguladım. Ayağa kalktığını, su içmeye başladığını ve biraz daha iyi olduğunu gördük. Öyle bir halsizdi ki oturduğu yerden su da içemiyordu. Kafasını bile kaldıramıyordu. Sonradan ayağa kalkmaya başladı. Onun gaga yapısı gereği ayağa kalkarak beslenmesi gerekiyor" dedi.

Otel sahibi Şahit Toker ile birlikte flamingoyu hayata döndürdüklerini anlatan Kocamaz, "Otel sahibimiz de flamingonun beslenmesi konusunda destek oldu. Otelin bulunduğu ortam da bir çok hayvanı barındırıyor. Burada kazlar, tavuklar, güvercinler var. Genelde balık ve su ürünleri yiyorlar. Rengi de tatlı su kerevitinden geldiği için sürekli bu şekilde besliyoruz" diye konuştu.

"İNSANLARIN HAYVANLARA ZARAR VERMEMESİNİ VE YARDIMCI OLMASINI UMUYORUZ"

Böylesi bir canlıya yardımcı oldukları için mutluluk duyduklarını ifade eden Kocamaz, "Çok mutluluk verici bir duygu. O belgesellerde izlediğimiz veterinerlerin küçücük civcive bile özen göstererek hayat verdiklerini görüyoruz. Bu da bir canlı. Bu canlı kazayla bu hale gelmiş. Bir nebze yardımcı olduysak çok mutluluk verici bir şey. İnsanların hayvanlara zarar vermemesini ve yardımcı olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Flamingonun bakımlarının yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edileceğini söyleyen Kocamaz, "Bizim amacımız bunu burada beslemek değil. Bu tür yaban hayvanlarını beslemek yasak zaten. Ama bizim amacımız ölmeden kendine gelerek canlanıp daha sonrasında da Doğa Koruma ve Milli Parklara haber vererek ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"FLAMİNGO BURAYA İLK GELDİĞİNDE ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDI"

Flamingonun getirildiğinde durumunun kötü olduğunu söyleyen otel işletmecisi Şahin Toker, "Flamingo buraya ilk geldiğinde çok kötü durumdaydı. Ayakları yoktu. Yüksek gerilim hattına takılmış. İsmail hocam sağ olsun salgın döneminde burada kalıyor. Kendine gelmesi için beslemeye başladık. Kendine getirdikten sonra ayağına nasıl bir şey yapıp yürütebiliriz diye düşünmeye başladık. Protez ayak nasıl olur gibi geliştirmek için çalışmalar yaptık. Protezi uyguladıktan sonra gayet iyi bir şekilde yürümeye başladı. Gayet de sağlıklı duruma gittiğine inanıyorum" dedi.

Kendisi açısından insanlar ve hayvanlar arasında bir farkın olmadığını söyleyen Toker, "Benim için hayvanlarla insanlar arasında bir fark yok. Zararsız bir yaratık. Bunları yaşatmak bizim için onur ve gurur verici. İlk kez başımıza böyle bir şey geldi" dedi.

(Aykut Yeniçağ - Behzat Akcan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı