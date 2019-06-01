Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Sivas'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bir kız çocuğu, ayağını tuvalet giderine sıkıştırınca aile Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, çocuğun ayağını tuvalet giderinden kurtardı.

Kaynak: AA
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