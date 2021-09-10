Ayağı tramvayla duvar arasına sıkışan kadını itfaiye kurtardı
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Ayağı tramvayla duvar arasına sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

İZMİT'te tramvay durağında beklerken güvenli alanın dışına çıkan G.E. (65) adlı kadının ayağı, tramvay ile duvar arasında sıkıştı.

İZMİT'te tramvay durağında beklerken güvenli alanın dışına çıkan G.E. (65) adlı kadının ayağı, tramvay ile duvar arasında sıkıştı. G.E. itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki Doğu Kışla tramvay durağında meydana geldi. Tramvayı beklerken işaretlenen güvenli alanın dışına çıkan G.E.'nin ayağı, tramvay ile duvar arasına sıkıştı. Bir anda çığlık atan kadını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli ekipmanlar yardımıyla tramvayı yerinden oynatan itfaiye ekipleri, kadını kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.E., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ayağı tramvayla duvar arasına sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Ayağı tramvayla duvar arasına sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Ayağı tramvayla duvar arasına sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Ayağı tramvayla duvar arasına sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Ayağı tramvayla duvar arasına sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Ayağı tramvayla duvar arasına sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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