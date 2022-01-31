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Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Ali Dağ - Yerel
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- Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı Kilis'te bir sitede ayağını tele kaptıran sokak köpeği, site sakini tarafından kurtarıldı.

KİLİS (İHA) - - Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı

KİLİS - Kilis'te bir sitede ayağını tele kaptıran sokak köpeği, site sakini tarafından kurtarıldı.

Mehmet Sanlı Mahallesinde site içerisinde yemek araştıran bir sokak köpeği ağaçların eğilmemesi için ağaçları birbirine bağlanan tele ayağı takıldı. Kendi imkanları ile çıkamayan sokak köpeği site sakinlerinden bir kadın ayağına dolanan teli çıkarması sonucu hayvan özgürlüğüne kavuştu.

Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı

Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı

Ayağı tele takılan köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Yerel

Kilis, Köpek, Yerel, Haber

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