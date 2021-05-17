Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
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Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL - Haberler | Yerel

Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti Van'ın İpekyolu ilçesinde ayağı su giderine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde ayağı su giderine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Alipaşa Mahallesi'nde oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun ayağı, oturdukları sitenin otoparkındaki su giderine sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölge gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Ayağı su giderine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS TUĞRUL

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