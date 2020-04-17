Ayağı su borusuna sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Tarsus ilçesinde bir binanın su borusuna ayağı sıkışan güvercini itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
17.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:08
Tarsus ilçesinde bir binanın su borusuna ayağı sıkışan güvercini itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Öğretmenler Mahallesinde bir binanın üçüncü katındaki dairenin dış duvarında bulunan gider borusuna bir güvercinin ayağının sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri güvercini mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Ayağından yaralanan güvercin tedavisi için Tarsus Doğa Parkı'na götürdü.
Kaynak: AA