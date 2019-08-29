Ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ISPARTA'da, PTT şubesindeki demir sandalyelerin arasına sol ayağı sıkışan 4 yaşındaki Yasin Kaba, itfaiye tarafından kurtarıldı.

29.08.2019 16:17
Ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

ISPARTA'da, PTT şubesindeki demir sandalyelerin arasına sol ayağı sıkışan 4 yaşındaki Yasin Kaba, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Annesiyle PTT şubesine gelen Yasin Kaba, demir sandalyeye oturdu.  Ancak çocuğun sol ayağı, demir sandalyeler arasındaki boşluğa sıkıştı. Annesi ve çalışanlar, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, demirleri keserek, Yasin'in ayağını kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Yasin Kaba daha sonra annesiyle evine gitti.

Kaynak: DHA
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