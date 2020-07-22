Ayağı pedala sıkıştı yardımına itfaiye koştu Ayağı pedala sıkıştı yardımına itfaiye koştu Sivas'ta ayağı bisiklet pedalına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı Sivas'ta ayağı bisiklet pedalına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesinde meydana geldi.

Ayağı pedala sıkıştı yardımına itfaiye koştu

Sivas'ta ayağı bisiklet pedalına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta ayağı bisiklet pedalına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklete binen 10 yaşındaki O.K. dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğun yere düşmesiyle ayağı bisikletin pedal bölümüne sıkıştı. Olayı fark edenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ayağı sıkışan çocuğu kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA