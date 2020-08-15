Ayağı motosikletin pedalına sıkışan sürücüyü AFAD kurtardı Erzincan'da, geçirdiği trafik kazasında ayağı motosikletin pedalına sıkışan sürücüyü, AFAD ekipleri kurtardı.

Erzincan'da, geçirdiği trafik kazasında ayağı motosikletin pedalına sıkışan sürücüyü, AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde İsmet Gezer (63) yönetiminde plakası bulunmayan motosiklet, aynı istikamete giden Hasan Öztürk (45) yönetimindeki 24 DC 970 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Gezer yaralanırken, ayağı ise motosikletin pedalı ile motorunun arasına girerek sıkıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, çekiç ve tornavida ile uzun süre uğraşmalarına rağmen sürücünün ayağını sıkıştığı yerden çıkaramadı.

Bu esnada kazaya karışan otomobilin sürücüsü Öztürk, kurtarılmayı bekleyen Gezer'in motosikletini tutarak yere düşmemesi için yardım etti.

Sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılamayınca durum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından sürücünün ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunda trafik yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA