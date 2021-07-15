Ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı

Ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı.

Şanlıurfa'da ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde meydana geldi. Osmangazi Caddesi üzerinde yürüyen ismi öğrenilemeyen bir gencin ayağı kanalizasyon mazgalına sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayağı mazgala sıkışan genci kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan genç itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İkinci ayak kurtarma operasyonu ise Karaköprü ilçesinde yaşandı. 5 yaşındaki Mustafa Yağmacı'nın ayağı parktaki oyun gruplarına sıkıştı. Çocuğun imdadına da itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler oyun grubunu genişleterek çocuğun ayağını kurtarmayı başardı. - ŞANLIURFA

Ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van Gölü'nde fırtınaya dayanamayan tekne karaya oturdu! Yolcular büyük panik yaşadı
Van Gölü'nde fırtınaya dayanamayan tekne karaya oturdu! Yolcular büyük panik yaşadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Demet Akalın Kadir Doğulu Levent Yüksel
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayağı mazgala sıkışan genci itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 23:23:06. #1.16#

title