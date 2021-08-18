Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi
Demirören Haber Ajansı / Doğuş Poyraz Durak - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde merada ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar yalnız bırakmadı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde merada ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar yalnız bırakmadı. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınan at tedavisi için merkeze götürüldü.

İlçeye bağlı Çakırüzüm köyü merasında beslenen yılkı atlarından birinin arka ayağı bilinmeyen nedenle kırıldı. Yürüyemediği için bulunduğu yere yatan atı, sürüdeki diğer atlar yalnız bırakmadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen bir veteriner, atın tedavisini yaptı. At, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince bulunduğu yerden alınarak tedavisi için merkeze götürüldü. Diğer yılkı atları da dağlara doğru gitti.


Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi
Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi
Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğuş Poyraz Durak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Haluk Levent Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Mert Günok Mesut Özil Fırat Aydınus Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayağı kırılan yılkı atını diğer atlar terk etmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:17:31. #1.14#

title