Ayağı kırılan yaban keçisi tedavi altına alındı
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Ayağı kırılan yaban keçisi tedavi altına alındı

Erzurum'da ayağı kırılan yaban keçisi Kars'a getirilerek tedavi altına alındı.

Ayağı kırılan yaban keçisi tedavi altına alındı
26.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:48

Erzurum'da ayağı kırılan yaban keçisi Kars'a getirilerek tedavi altına alındı.

Erzurum Doğa Koruma Milli Parkalar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan yaban keçisi Kars'a getirildi.

Erzurum DKMP ekiplerince tedavisi yapılmak üzere Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen yaban keçisi burada tedavi altına alındı. Uzaman ekipler tarafından tedavisi yapılan yaban keçisinin yapılan ilk tedavisinde, sol ayağında kırık, dehidrasyon ve halsizlik olduğu tespit edildi.

Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzman veteriner hekimlerce tedavi altına alınan yaban keçisi tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak. - KARS

Kaynak: İHA

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