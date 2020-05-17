Ayağı kırılan vatandaşı kurtarmak için seferber oldular Ayağı kırılan vatandaşı kurtarmak için seferber oldular Debisi yüksek akan dereden geçen AFAD ekipleri zorlandı Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kırsalda ayağı kırılan vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayağı kırılan vatandaşı kurtarmak için seferber oldular Debisi yüksek akan dereden geçen AFAD ekipleri zorlandı ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kırsalda ayağı kırılan vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Üzümlü ilçesinde gezi için dağlık alana giden Ali Kaya, dereden karşıya geçmek istediği sırada düşerek ayağını kırdı. Kaya'nın haber verdiği jandarma ve sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra bölgenin heyelan riskinin bulunduğu tespit ederek durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan Kaya, sedyeyle taşınarak ambulansa getirildi. Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: İHA