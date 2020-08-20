Ayağı kırılan tatilciyi JÖAK, JAK ve UMKE kurtardı
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Ayağı kırılan tatilciyi JÖAK, JAK ve UMKE kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan ve ayağının kırılması sonucu ormanlık alanda mahsur kalan tatilciyi, JÖAK, JAK ve UKME ekipleri kurtardı.

Ayağı kırılan tatilciyi JÖAK, JAK ve UMKE kurtardı
20.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:48

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan ve ayağının kırılması sonucu ormanlık alanda mahsur kalan tatilciyi, JÖAK, JAK ve UKME ekipleri kurtardı.

Arkadaşları ile tatil için Fethiye'nin Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Cennet Koyu'na gelen Nihal Yeniay ormanlık alana doğru yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında ayağı burkulan Yeniay bir anda yere düştü. Ayağına basamayan Yeniay'ın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi.

Olay yerine Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UKME) ekipleri sevk edildi.

Kara ulaşımının zor olması nedeniyle ekipleri denizden JÖAK botu ile Cennet koyuna ulaştı. Tekneyle bölgeye gelen ekipler, sarp ve eğimli arazide 500 metrelik tırmanışı ardından Yeniay'ın bulunduğu yere ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından Yeniay'a yapılan sağlık kontrolünde sağ ayak bileğinin kırıldığını tespit etti. Yeniay, ekipler tarafından sedye ile koyda bekleyen bota taşındı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'na getirilen Yeniay, daha sonra ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yeniay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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