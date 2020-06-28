Ayağı kırılan öğrenci sınava tekerlekli sandalye ile girdi
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Ayağı kırılan öğrenci sınava tekerlekli sandalye ile girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu öncesinde ayağını kıran Kübra Özbaş'a tekerlekli sandalye tahsis edilerek, sınav salonuna ulaşabilmesi sağlandı.

Ayağı kırılan öğrenci sınava tekerlekli sandalye ile girdi
28.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:14

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu öncesinde ayağını kıran Kübra Özbaş'a tekerlekli sandalye tahsis edilerek, sınav salonuna ulaşabilmesi sağlandı.

Kübra Özbaş, YKS'nin Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk oturumuna katıldıktan sonra akşam evinde kaza sonucu ayağını kırdı. Sınavın Pazar günkü ikinci oturumuna katılmak üzere Başöğretmen Atatürk İlkokulu'na koltuk değnekleri ile gelen Kübra Özbaş'ın zorlandığını gören Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yardıma koştu. Genç kıza kısa sürede tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Kübra, ailesinin ve sınav görevlilerinin nezaretinde salona ulaşarak sınava girdi.

Baba Ayhan Özbaş, kızının yaşadığı talihsiz kaza sonrası üzüldüklerini ancak Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı tekerlekli sandalye ile moral bulduklarını söyledi. Özbaş, "Kızım alışık olmadığı için koltuk değneği ile hareket etmekte zorlandı. Biraz stres oldu. Belediyemizin sağladığı tekerlekli sandalye ile sınavına girip çıktı" dedi.

Diğer yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumartesi günü olduğu gibi YKS'nin Pazar günü yapılan ikinci oturumunda da kent genelindeki 142 okulda öğrenci ve velilerine maske, su ve kalem dağıtımı gerçekleştirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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