Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu, veteriner hekim bulunamayınca devlet hastanesinin acil servisine götüren Ahmet Enisoğlu (59), o anları anlattı.

ÇAYELİ, RİZE (DHA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu, veteriner hekim bulunamayınca devlet hastanesinin acil servisine götüren Ahmet Enisoğlu (59), o anları anlattı. 'Tarçın' adını verdiği kuzusunun ayağının kırıldığını fark ettiğini söyleyen Enisoğlu, "Bu sabah ahıra indik, kuzunun ayağını basamadığını gördük. Ayağı kırılmıştı. Hafta sonu ve çok erken saat olduğu için veterinerin açmayacağını düşünerek kuzuyu aldığım gibi hastaneye götürdüm. Sağ olsunlar, hemen ilgilendiler. Röntgenini çektiler, alçısını yaptılar. Bu şirinlikle kuzuyu görünce de kimse geri çevirmedi. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Ayağı kırılan kuzuya acil serviste müdahale

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Veteriner, Çayeli, Rize, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title