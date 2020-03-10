SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı - Spor
Kayseri, Ekinci, Talas, Spor

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

- Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor maçının 25. dakikasında ikili mücadele sonrasında ayağı kırılan Mustafa Ekinci, sedye olmadığı için oyuncuların kucağında sahayı terk etti.

10.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:03
Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

- Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

KAYSERİ - Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor maçının 25. dakikasında ikili mücadele sonrasında ayağı kırılan Mustafa Ekinci, sedye olmadığı için oyuncuların kucağında sahayı terk etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de Erkilet Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği - Talas Anayurtspor mücadelesinin 25. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Talas Anayurtspor oyuncusu Mustafa Ekinci'ye ilk müdahaleyi sahada bulunun sağlık memuru yaptı. Ayağının kırıldığı tespit edilen Ekinci, sedye olmadığı için sahayı her iki takımın futbolcularının kucağında terk etti.

Saha kenarına alınan genç oyuncuya burada yeniden müdahale edilerek ambulansa haber verildi. Ambulansın gelmesiyle birlikte Kayseri Şehir Hastenesi'ne kaldırılan Mustafa Ekici'nin kaval kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

Ayağı alçıya alınan Ekinci, taburcu edildi.

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık Spor
Şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası G.Saray'dan 2'şer milyon aldık
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı Spor
Koronavirüsle ilgili araştırmalar tedirgin eden gerçeği ortaya çıkardı
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Spor
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Spor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Spor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Spor
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Levent Can Hülya Avşar Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Podolski Adem Büyük Ersun Yanal Berkay Şahin Malcolm Thomas
Daha Fazla İran Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Ayağı kırılan futbolcu, sedye olmadığı için kucakta taşındı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 21:29:20. #1.14#