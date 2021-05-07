Ayağı kırılan atı elleriyle beslediler (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMATarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ardahan merkeze bağlı Sulakyurt köyü sakinleri, ayağı kırılan at için sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulundu.