Ayağı kırık kerkeneze jandarma sahip çıktı
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Ayağı kırık kerkeneze jandarma sahip çıktı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde sol ayağı kırık halde jandarma tarafından bulunan kerkenez, tedavisi yapılmak üzere milli parklar ekiplerine teslim edilecek.

Ayağı kırık kerkeneze jandarma sahip çıktı
17.09.2020 17:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:21

SİVAS'ın Gürün ilçesinde sol ayağı kırık halde jandarma tarafından bulunan kerkenez, tedavisi yapılmak üzere milli parklar ekiplerine teslim edilecek.

Gürün ilçesi, Yazyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Günüş köyü kırsalında yerde hareket etmekte zorlanan bir kuş fark etti. Yapılan incelemede yırtıcı kuşlar familyasına ait kerkenez olduğu belirlenen kuşun sol ayağının kırık olduğu belirlendi. Ekiplerin karakol binasına götürerek koruma altına aldığı kerkenez, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek. Kerkenez, tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Kadriye GÜLSOY
Kadriye GÜLSOY
DHA Editörü
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