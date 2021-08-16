AYAĞI KIRIK KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

IĞDIR'da, ayağı kırık halde bahçede yatan kediyi fark edenler, belediyenin veteriner ekibine haber verdi.

IĞDIR'da, ayağı kırık halde bahçede yatan kediyi fark edenler, belediyenin veteriner ekibine haber verdi. Kapısı kilitli bahçeye çatıdan girebilen ekipler, ilk müdahalenin ardından kediyi Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye aldı.

Topçular Mahallesi'nde ayağı kırık halde bahçede yatan kediyi görenler, Iğdır Belediyesi veteriner ekibine bildirdi. İhbarı alan ekipler, yaralı kedinin bulunduğu adrese gitti. Bahçe kapısının kilitli olduğunu anlayan ekipler, kediye ulaşmak için yandaki çatıya çıkarak, içeri atladı. Kedinin ilk müdahalesini yapan ekipler, iyileşene kadar da korumaya aldı.

Kedinin sokak köpekleri tarafından ya da araç çarpması sonucu yaralandığını tahmin ettiklerini söyleyen veteriner Serdar Akkuş, Gelen ihbar üzerine mahalleye gittik. Kedi bir bahçede yatıyordu. Bahçe kapısı kapalı olduğu için yanındaki çatıya çıkıp içeri girdik. Kedinin ayağında kırık vardı. İlk müdahalenin ardından Iğdır Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirip tedaviye aldık. Artık emin ellerde diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı