Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi 'Karpuz'a tedavi
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Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi 'Karpuz'a tedavi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, yaptığı ev yemeklerini satarak sokak hayvanlarını besleyen Sevda Kafalı, ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini, tedavi ettirdi.

Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi 'Karpuz'a tedavi
11.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:45

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, yaptığı ev yemeklerini satarak sokak hayvanlarını besleyen Sevda Kafalı, ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini, tedavi ettirdi. Kafalı, 'Karpuz' ismi verdiği kedinin, yeniden adım atacağı günü bekliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ev hanımı Sevda Kafalı, sokak hayvanlarını beslediği sırada bir kedinin sekerek yürüdüğünü fark etti. Arka sol ayağında sorun olan kediyi ilçede kliniğe götüren Kafalı, cihaz olmadığı için röntgen filmi çekilmesi amacıyla kent merkezine getirdi. Hayvan Hakları Federasyonu'nun tedavi merkezine getirilen kedinin çekilen filminde arka bacağında iki kırık tespit edildi. Kediye 1 saat süren operasyonla pin tekniği uygulanıp, kemik uçları sabitlenerek alçılı bandaj yapıldı. Kedinin ayağındaki pinin 1 ay sonra çıkarılacağı belirtildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 45 kilometre uzaklıktan getirilen kedinin çekilen röntgen filmi sonucunda arka bacağında iki kırık tespit edildiğini kaydetti. Laçinbala, "1 saat süren operasyonda intramedüller pin tekniği ile kemik uçlarını karşılıklı sabitledik. Pinin sabit kalması için üzerine alçılı bandaj uygulaması yaptık. Yaklaşık bir ay sonra pini çıkartacağız. Sevda Kafalı, bir çok yaralı ve engelli hayvana ev sahipliği yapan duyarlı bir annemiz. Bu kedimizi kendisine emanet ederken, yaz sıcaklarında içimizi ferahlatacak bir isim verdik. 'Karpuz' ismini alan kedinin tekrar adım atacağı günleri heyecanla bekliyoruz" dedi.

'80 KEDİYİ DÜZENLİ OLARAK BESLİYORUM'25 yıldır sokak canlılarına baktığını söyleyen Sevda Kafalı ise şunları kaydetti:

"Aslında çocukluğumdan bu yana bakım ve besleme yapıyorum. Bahçemde kedi evi var. Burada yardıma muhtaç olan kedi ve köpekleri buralarda yuvalandırıyorum. Yaralı olanları da tedavi ettiriyorum. Bunların masraflarını da yaptığım içli köfte mantı gibi ev yemeklerini satarak karşılamaya çalışıyorum. Her gün 80 sokak canlısını düzenli olarak besliyorum. Akşam çıktığımda bu kedinin yanımıza sekerek geldiğini gördüm. Arka sol ayağı kırıktı. Kadirli'de kliniğe götürdüm ama röntgen filmi çekilmesi gerekiyordu. Cihaz olmadığı için Osmaniye HAYTAP tedavi merkezine getirdik. Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile irtibata geçtik ve ücretsiz bir şekilde tedavisini yaptırdık. HAYTAP ve Ali Laçinbala'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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