Ayağı kırık halde bulunan köpek tedavi altına alındı
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Ayağı kırık halde bulunan köpek tedavi altına alındı

Ayağı kırık halde bulunan köpek tedavi altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te sağ arka ayağı bir aracın çarpması sonucu kırılan yaralı köpek tedavi altına alındı.

Bilecik'te sağ arka ayağı bir aracın çarpması sonucu kırılan yaralı köpek tedavi altına alındı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Reşadiye mahallesi Hüseyin Kırıkoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Bir hayvan severin ihbarını değerlendiren Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği hemen ilçedeki özel bir veterinere götürdü. Veteriner Tahsin Korkut, sağ arka kırık olan köpeği hemen tedavi altına aldı. Tedavinin 1 hafta süreceği, ardından 25 günlük iyileşme dönemine girecek köpeğin tamamen sağlığına kavuşunca yaşam ortamına salınacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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