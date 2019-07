Ayağı kırık atı sahibi terk etti

Nusaybin'de kazada ayağı kırılan at terk edildi.

Geçen hafta E 90 kara yolunda motosiklet ile at arabasının çarpıştığı kazada ayağı kırılan at sahibi tarafından sokağa terk edildi. Ata sahip çıkan hurda toplayıcıları depolarında yem ve su veriyor.

Atı Çağ Çağ Deresi kenarında terk edilmiş halde bulduğunu belirten hurdacı Galip Gali, atı kendi imkanlarıyla hurda deposuna getirdiğini ve yem ile su verdiğini söyledi.

Atın tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Gali, "Terk edilmiş halde bulduk. Bunun üzerine atı buraya getirdik. Şuanda yemini ve suyunu veriyoruz. Yetkililer ve hayvanseverlerden yardım bekliyoruz." dedi.

