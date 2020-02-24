Ayağı kablolara sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarıldı
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Ayağı kablolara sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin tavanındaki elektrik kablosuna ayağı sıkışan serçe, işçiler tarafından forklift ile kurtarıldı.

24.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:04
Ayağı kablolara sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarıldı

'nın ilçesinde bir iş yerinin tavanındaki elektrik kablosuna ayağı sıkışan serçe, işçiler tarafından forklift ile kurtarıldı.

Bu sabah Fatih Sanayi sitesinde iş yerine gelen işçiler, ayağı tavandaki elektrik kablosuna sıkışmış serçe kuşunu gördü.

Forklift yardımı tavana ulaşan işçiler, yaralı kuşu sıkıştığı yerden kurtararak veterinere götürdü.

Serçe, veterinerdeki tedavinin ardından doğaya salındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ayağı kablolara sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarıldı
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