Ayağı kablolara sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarıldı
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Ayağı kablolara sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin tavanındaki elektrik kablosuna ayağı sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

24.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:06
Ayağı kablolara sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarıldı

'nın ilçesinde bir iş yerinin tavanındaki elektrik kablosuna ayağı sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerine sabah saatlerinde gelen işçiler, bir serçeyi, ayağı tavandaki elektrik kablosuna sıkışmış halde buldu.

Yük kaldırma aracı yardımı ile tavana ulaşan işçiler, yaralı kuşu sıkıştığı yerden kurtararak veterinere götürdü.


Serçe, veterinerdeki tedavinin ardından doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA
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