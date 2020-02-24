Ayağı kablolara sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarıldı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin tavanındaki elektrik kablosuna ayağı sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinin tavanındaki elektrik kablosuna ayağı sıkışan serçe, işçiler tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerine sabah saatlerinde gelen işçiler, bir serçeyi, ayağı tavandaki elektrik kablosuna sıkışmış halde buldu.
Yük kaldırma aracı yardımı ile tavana ulaşan işçiler, yaralı kuşu sıkıştığı yerden kurtararak veterinere götürdü.
Serçe, veterinerdeki tedavinin ardından doğaya bırakıldı.