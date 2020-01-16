Ayağı ipe takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı
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Ayağı ipe takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ayağı ipe takılarak 5 katlı apartmanın en üst katında mahsur kalan güvercin itfaiye tarafından kurtarıldı.

16.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:17
Ayağı ipe takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

'nın ilçesinde ayağı ipe takılarak 5 katlı apartmanın en üst katında mahsur kalan güvercin tarafından kurtarıldı.


Taşliman Mahallesi Coşkun Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katındaki bir ipe ayağı takılan güvercin burada mahsur kaldı. Çırpınan kuşu fark eden vatandaşlar durumu Çınarcık Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekibi uzatılan merdivenle kuşa ulaştı. Ardından bir itfaiyeci tarafından takıldığı ipten kurtarılan kuş aşağı indirilerek serbest bırakıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA
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