Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
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Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

- Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı Kargaların saldırısı, itfaiye erini kurtarma operasyonundan vazgeçirmedi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı bir evin çatısına yaptığı yuvada ayağı ipe takılan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

25.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:03

- Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Kargaların saldırısı, itfaiye erini kurtarma operasyonundan vazgeçirmedi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı bir evin çatısına yaptığı yuvada ayağı ipe takılan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binanın çatısını saran karga sürüsünün saldırısına rağmen itfaiye eri, kurtarma çalışmasını başarı ile sonlandırdı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 2 katlı binanın çatısına yaptığı yuvada mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kargayı kurtarmak için çalışma başlattı. Çatıya merdivenle ulaşan itfaiye eri, karganın ayağının ipe dolaştığını gördü. İtfaiye eri kargayı kurtarmak için çabalarken, diğer kargalar ise binanın etrafında uçarak ekiplere saldırmaya çalıştı. İtfaiye eri vazgeçmeden kargayı, ayağındaki ipi keserek kurtardı.

Ekipler tarafından karganın ayağındaki ip kesilerek çıkartıldı. Karga daha sonra tekrar doğaya salındı.

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA

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