Ayağı ipe dolandığı için ağaçta mahsur kalan kumru kurtarıldı
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Ayağı ipe dolandığı için ağaçta mahsur kalan kumru kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ayağı ipe dolandığı için ağaçta mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:12
Ayağı ipe dolandığı için ağaçta mahsur kalan kumru kurtarıldı

'nın ilçesinde ayağı ipe dolandığı için ağaçta mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ofis Mahallesi'ndeki bir ağacın dalında bir kumrunun mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak ayağı ipe dolanan kuşu bulunduğu daldan aldı.

Yaralı kumru tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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