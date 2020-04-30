Ayağı incinen kuzusuna atel yapıp, 30 kilometre mesafedeki merkeze getirdi Ayağı incinen kuzusuna atel yapıp, 30 kilometre mesafedeki merkeze getirdiOSMANİYE'de yaşayan Alman asıllı Linda Önal, ayağı incinen kuzusuna atel yaparak, 30 kilometre yol katederek Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) kurduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirerek tedavi edilmesini sağladı.

Ayağı incinen kuzusuna atel yapıp, 30 kilometre mesafedeki merkeze getirdi

OSMANİYE'de yaşayan Alman asıllı Linda Önal, ayağı incinen kuzusuna atel yaparak, 30 kilometre yol katederek Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) kurduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirerek tedavi edilmesini sağladı.

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda Sırapınar Yaylası'nda küçükbaş yetiştiriciliği yapan Alman asıllı Linda Önal'a ait 6 aylık kuzunun ayağı aksamaya başladı. Önal, kuzunun ayağını tahta parçalarıyla sarıp tedavisi için 30 kilometre yol katederek şehir merkezine geldi. Açık veteriner kliniği bulamayan Linda Önal, daha sonra internet üzerinden HAYTAP'ın kurduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ne ulaştı. Merkeze getirdiği kuzunun röntgen filmi çekildi. Arka ayak parmak kemiklerinde incime tespit edilen kuzunun tahtadan yapılma atel sökülüp, alçılı bandaja alındı. Ardından ağrı kesici ve vitamin mineral takviyesi yapılıp, sahibine teslim edildi.

HAYTAP'A TEŞEKKÜR

Almanya'da veteriner yardımcı eleman eğitimi aldığını ve yaklaşık 2 yıldır da Osmaniye'de yaşadığını ifade eden Linda Önal, "Çiftliğimizde yetiştirdiğimiz bu kuzunun ayağının kırdığını düşünerek tahtadan atel aldık. Ardından tedavisi için buraya getirdik. HAYTAP'a, yaralı yavrumuza yaşam hakkına saygı duyarak kapılarını açtığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Önal, kuzunun artık çiftliğinin maskotu olduğunu satmayı veya kesime göndermeyi düşünmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA