Ayağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Ayağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Ayağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çocuğun ayağı okul bahçesinin demirlerine sıkıştı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir çocuğun ayağı okul bahçesinin demirlerine sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu kurtardı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez mahallesinde yer alan Kepez İzmirlioğulları Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesi duvarına çıkan bir çocuk, bir süre sonra ayağı demir korkuluklara sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koşarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek demir korkulukları makineyle genişletti. Talihsiz çocuk ayağını demir korkuluklardan çıkartırken, ailesi de rahat nefes aldı. Ekipler daha sonra demir korkulukları yaptıkları çalışma ile eski haline getirdi. - ZONGULDAK

Ayağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Ayağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Ayağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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