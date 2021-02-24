Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı
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Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı

24.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:48
Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıktığı ağaçta ayağı dala sıkışarak mahsur kalan kedi, yoldan geçen iş makinesi operatörleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıktığı ağaçta ayağı dala sıkışarak mahsur kalan kedi, yoldan geçen iş makinesi operatörleri tarafından kurtarıldı. 

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Halhalca Mahallesi'ndeki taş ocağından iş makinesi ile dönen opertörler Yalçın Aktaş, İsmail Mikailoğlu ve Fatih Türken, yol kenarındaki ağaç üzerinde mahsur kalan kediyi fark etti. Kedinin bir ayağının dala sıkıştığını gören operatörler, hemen yardıma koştu.Operatörlerden Mikailoğlu, ağaca çıkarak kediyi kurtardı. Kedi doğaya salındı.


Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı
Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı
Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı
Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı
Ayağı çıktığı dala sıkışan kediyi iş makinesi operatörleri kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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