Ayağı boruya sıkışan çocuğu telefonda oyun açıp, kurtardılar
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Ayağı boruya sıkışan çocuğu telefonda oyun açıp, kurtardılar

Ayağı boruya sıkışan çocuğu telefonda oyun açıp, kurtardılar
Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da ayağı tahliye borusuna sıkışan çocuk, cep telefonunda açılan bir oyunla oyalanırken kurtarıldı.

DİYARBAKIR'da ayağı tahliye borusuna sıkışan çocuk, cep telefonunda açılan bir oyunla oyalanırken kurtarıldı.

Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan ve ismi öğrenilemeyen çocuğun ayağı, mahalledeki tahliye borusuna sıkıştı. Ağlayarak çığlık atan çocuğu gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, küçük çocuğu kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada çevredekiler, çocuğa cep telefonundan oyun açarak, oyalanmasını sağladı. İtfaiye ekipleri ise telefondaki oyunla oynayan  ocuğun ayağını, sıkıştığı tahliye borusunu keserek kurtardı. 

Kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 


Ayağı boruya sıkışan çocuğu telefonda oyun açıp, kurtardılar
Ayağı boruya sıkışan çocuğu telefonda oyun açıp, kurtardılar
Ayağı boruya sıkışan çocuğu telefonda oyun açıp, kurtardılar
Ayağı boruya sıkışan çocuğu telefonda oyun açıp, kurtardılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl

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