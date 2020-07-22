Ayağı bisiklete sıkışan çocuğa itfaiye yardım etti - SİVAS
Sivas'ta ayağı bisikletin pedal kısmına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
22.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:40
Sivas'ta ayağı bisikletin pedal kısmına sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
U.K. (10), Fatih Mahallesi'nde evlerinin önünde bisiklet sürdüğü sırada ayağı pedal kısmına sıkıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, U.K'nin ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
U.K. kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA