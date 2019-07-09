Ayağı bisiklet jantına sıkıştı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Plevne Mahallesi bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Özgür Alp Duvarcı'nın ayağı bisikletin jantına sıkıştı. Vatandaşlar çocuğun bisiklet jantına sıkışan ayağını çıkaramayınca durumu polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu çocuğun ayağını janttan demir makası ile çıkardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA