Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar Zonguldak'ta ayağı asansörün kapısına sıkışan 5 yaşındaki Muhammed D. için ekipler adeta dakikalarla yarıştılar.

Ayağı asansöre kapısına sıkışan küçük çocuk için, dakikalarla yarıştılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ayağı asansörün kapısına sıkışan 5 yaşındaki Muhammed D. için ekipler adeta dakikalarla yarıştılar. Ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan minik çocuk ise can acısıyla bir daha asansör binmeyeceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre olay akşamüzeri Kilimli ilçesindeki bir apartmanın ikinci katında yaşandı. 5 yaşındaki Muhammed D.'nin sağ ayağı apartmanın ikinci katındaki asansörün kapısına sıkıştı. Ailesinin yardım çağrısı üzerine 112 acil sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bu sırada asansör firması temsilcisine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, adeta zamanla yarıştı. Hidrolik makasın da kullanıldığı kurtarma operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Minik çocuk bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeye alındı. Durumu iyi olduğu öğrenilen küçük çocuk, ambulansa getirildiği sırada can acısıyla kendisini taşıyan ekiplere bir daha asansöre binmeyeceğini merdiven kullanacağını söyledi.

Ailesinin korku dolu anlar yaşadığı minik çocuk, ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA