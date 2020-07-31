AYAFOSYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILINDI AYAFOSYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILINDI Sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gelenler camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından meydandaki yerlere hasır sererek namaz kıldı.

AYAFOSYA CAMİİ'NDE SABAH NAMAZI KILINDI

Sabah namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gelenler camide belirlenen kapasitenin dolmasının ardından meydandaki yerlere hasır sererek namaz kıldı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde Sabah namazını kılmak isteyenler gece saatlerinde cami önüne gelmeye başladı. Camide yapılan dezenfekte çalışmalarının bitmesinin ardından 03.30 sıralarında vatandaşlar Ayasofya meydanına girdi. Camide yer kalmadığı için yüzlerce kişi Ayasofya meydanında toplandı. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen kişiler camiden okunan kuranı kerimi dinledikten sonra sabah ezanının okunmasıyla yerlere serilen hasırlarda sabah namazını kıldı. O anlar havadan görüntülendi

- Nalistanbul

Kaynak: DHA