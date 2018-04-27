Ay Yok Olsaydı Ne Olurdu?

Ayın ne kadar önemli olduğunun farkına varabilmek için onu bir kez kaybetmek yeterli olacaktır.

Gezegenimiz dünya, bundan yaklaşık 4,54 milyar önce oluştu

Dünya ilk zamanlarında Güneşin etrafındaki yörüngesinde, tek başına ve yalnız bir şekilde dolanıyordu.

Ona eşlik edecen bir ay yoktu.

Fakat 4.5 milyar yıl önce yaşanan mucizevi bir tesadüf, dünyanın kaderini tamamen değiştirdi.

4,5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde olan Theia adındaki gezegen, dünyaya büyük bir şiddetle çarptı.

Gezegenimiz bu çarpışmadan sağ kurtuldu.

Ancak çıkan şok dalgası yüzünden yüzeyindeki bütün kayalar eridi ve tabiri caizse bir lav gölüne dönüştü.

Theia gezegeni ise paramparça olmuştu.

Theianın bir kısmı Dünya ile birleşirken geri kalan kısmı ise uzaya saçılarak dünyanın yörüngesinde bir halka oluşturdu.

Oluşan bu halkadaki kütleler, zamanla birbirlerini çekip birleşerek ayı oluşturdu. Bu çarpışma büyük bir yıkıma sebep olmuştu, ancak sonucu dünyaya güzel bir hediye ve bir mucize verecekti.

Kozmik bir yoldaş ve onunla birlikte gelen yaşam.

Bu videoda ay yok olursa başımıza gelecek felaketlerden bahsettim. Bu felaketlerin arasında depremler, tsunamiler ve dünyanın yok olması var. Herkese iyi seyirler dilerim: )

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