Ay yıldızlı formayla ilk kez koşan milli atlet Balkan üçüncüsü
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Ay yıldızlı formayla ilk kez koşan milli atlet Balkan üçüncüsü

Ay yıldızlı formayla ilk kez koşan milli atlet Balkan üçüncüsü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sırbistan'ın Kralievo kentinde düzenlenen U18 Atletizm Balkan Şampiyonası'nda milli sporcu Melisa Tasa, elde ettiği derecesi ile Balkan 3'üncüsü oldu.

Sırbistan'ın Kralievo kentinde düzenlenen U18 Atletizm Balkan Şampiyonası'nda milli sporcu Melisa Tasa, elde ettiği derecesi ile Balkan 3'üncüsü oldu.

Sırbistan'ın Kraljevo kentinde yapılan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den 37 atlet yer aldı. Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletlerinden milli sporcu Melisa Tasa, 3000 metrede 10.41 saniyelik derecesiyle Balkan 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı. İlk kez yarıştığı Milli Takım'da başarı elde eden Melisa Tasa, dikkatleri üzerine çekti.

Elde edilen başarıyı değerlendiren Antrenör Abdullah Yılmaz, "Maksada sabırla erişilir. Biz bir sezon boyu sabrederek iki sporcumla Milli Takım'da ülkemizi temsil ettik. Her iki sporcum da Balkan Şampiyonalarında madalya aldı. İlk kez yarıştığı Milli Takım'da madalya alan sporcum Melisa Tasa da ileride çok iyi bir atlet olacak. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki en büyük hedefim olimpiyatlara sporcu kazandırarak hayalimi gerçekleştirmek ve bunu devam ettirmek olacak. Bu vesile ile bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamı gelecek" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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