Ay-yıldızlı ekmek Ordu'nun Kumru ilçesinde bir fırıncı, son günlerde Ege'de yaşanan olaylara tepkisini göstermek ve milli hassasiyetini göstermek amaçlıyla çıkardığı tüm ekmeklere ay-yıldız figürü işledi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir fırıncı, son günlerde Ege'de yaşanan olaylara tepkisini göstermek ve milli hassasiyetini göstermek amaçlıyla çıkardığı tüm ekmeklere ay-yıldız figürü işledi.

Kumru ilçesinde 10 yılı aşkın fırıncılık yapan Ufuk Yığın, Ege'de yaşanan olayları sebebiyle milli hassasiyetin daha da arttığını gösterdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ay-yıldız figürlü ekmekleri üreten fırıncı Ufuk Yığın, "Bir fırıncı olarak milli duygularımızı böyle yansıttık. Ay-yıldız figürlü ekmekler büyük ilgi gördü. Gün boyu sürekli talep aldık. İç ve dış olaylara karşı milli hassasiyetimizi göstermek istedim. Ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde birlik ve beraberlik için toplanmayı destekliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımız her şeye çok yakışıyor. Allah bizi onun gölgesinden ayırmasın" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA