'Ay Yıldızlı Dağ' dronla görüntülendi

ARDAHAN merkezin her noktasından görülebilen, şehrin simgesi haline gelen ve halk arasında 'Ay Yıldızlı Dağ' olarak bilinen Ramazan Tabyaları mevkisindeki ay yıldız, dronla görüntülendi.

ARDAHAN merkezin her noktasından görülebilen, şehrin simgesi haline gelen ve halk arasında 'Ay Yıldızlı Dağ' olarak bilinen Ramazan Tabyaları mevkisindeki ay yıldız, dronla görüntülendi.

Ramazan Tabyaları mevkisinde, 2 bin 500 rakımlı dağın eteklerinde yapılan ve şehrin her yerinden görülebilen ay yıldız, bu sefer dronla kaydedildi. Ay yıldız'ın kar altındaki görüntüsü, görsel şölen sundu. Suat Işıklı tarafından dronla çekilen Ardahan Kura Köprüsü, tarihi Ardahan Kalesi, Çıldır Gölü, Yalnızçam Kayak Merkezi ve üzeri tamamen buz tutan Kura Nehri görsel güzellik oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI