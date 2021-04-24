"Ay Yıldızın Çocukları" dünyaya örnek olacak
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"Ay Yıldızın Çocukları" dünyaya örnek olacak

'Ay Yıldızın Çocukları' dünyaya örnek olacak
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Dünya çapındaki başarılarıyla Türk ve dünya çocuklarına bilim, sanat, teknoloji, müzik ve spor gibi alanlarda ilham veren çocuklar, Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Çocukları" projesinde buluştu.

Dünya çapındaki başarılarıyla Türk ve dünya çocuklarına bilim, sanat, teknoloji, müzik ve spor gibi alanlarda ilham veren çocuklar, Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Çocukları" projesinde buluştu.

Cengiz Holding'den yapılan açıklamada, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen matematik, satranç, yüzme, müzik yarışmalarında dünya birincilikleri kazanan yetenekli çocukların, proje ile Türk bayrağını dünyada dalgalandırmayı sürdüreceği ifade edildi.

Projede sunulacak eğitim destekleriyle sınırları zorlayan başarı hikayelerine yenilerinin ekleneceği aktarılan açıklamada, "Cengiz Holding, Türkiye çapında yaygınlaştıracağı proje ile sınır tanımayan başarı hikayelerinin izinden giderek, yeni çocuklarla bugünden geleceğin başarı hikayelerinin temelini atacak. Uluslararası başarı kazanmış çocuklar eğitim desteği için ayyildizincocuklari.org adresinden başvurularını yapabilecekler." değerlendirmesinde bulunuldu.

4 olağanüstü yetenek projede buluştu

Açıklamada, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliği elde eden Elanur Akıncı, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Arda Çamlar, yüzme branşında onlarca madalya sahibi görme engelli Cemre Ateş, Dinu Lipatti Uluslararası Gençler Müzik Yarışması ve İtalya Apulia Metropolitan Müzik Yarışması'nda birincilik kazanan Nisan Öksüz projenin ilk Ay Yıldızlı Çocukları oldukları kaydedildi.

Projenin tanıtım filminde rol alan çocukların, başarı hikayelerinin ardında yatan inanç, gayret ve sınır tanımazlığı vurguladıkları belirtilen açıklamada, Nisan Öksüz'e birincilik getiren eserinin fon müziği olarak kullanıldığı filmde, Ay Yıldızlı Çocukların yeni başarılar elde etmek için inandıkları yolda yürüdükleri vurgulandı.

Yeni başarı hikayelerinin izinden gidilecek

Açıklamada, yetenekleriyle ülke sınırlarını aşarak dünya çapında birincilikler kazanan 4 yetenekli çocukla başlatılan Ay Yıldızın Çocukları sosyal sorumluluk projesinin, yeni başarı hikayelerinin izinden gideceği ifade edildi.

Proje kapsamında, Cengiz Holding tarafından uluslararası ölçekte başarı kazanmış çocuklara eğitim desteği sağlanacağı ve çocukların eğitim hayatında hep yanlarında olacağı aktarıldı.

Kategori sınırlaması yok

Açıklamada, başarıya ulaşmak için inancından şaşmayan, her türlü imkansızlığa rağmen yılmadan ter döken 4 olağanüstü yeteneğin başarılarının, Ay Yıldızın Çocukları projesinin çıkış noktasını oluşturduğu vurgulanarak, "Uluslararası ölçekte ödül sahibi olan her çocuk, projeye dahil olabilecek. Çocukların elde ettiği başarılarda herhangi bir kategori sınırlaması olmayacak. Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan, Türkiye'ye uluslararası ödüller kazandıran her çocuk, proje kapsamında sunulan koşulsuz eğitim desteğinden faydalanabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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