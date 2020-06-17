Ay-yıldız Nevşehir'e çok yakıştı
Kent estetiğine değer katacak çalışmalara imza atmaya devam eden Nevşehir Belediyesi'nin Mustafa Parmaksız Caddesi'ne yaptığı Türk bayrağının simgesi ay-yıldızlı ışıklandırma figürü büyük beğeni topladı.
17.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:28
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarındaki refüj ve kavşakları yeniden düzenleyerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor.
Belediye ekipleri son olarak Mustafa Parmaksız Caddesi üzerindeki Forum Kavşağı'na 8 metre yüksekliğinde ay- yıldızlı led aydınlatma sistemi kurdu. Kavşak içerisinde oluşturulan süs havuzu ile birlikte kavşağa bağlanan yollarda süs bitkisi ve çiçek ekimi gerçekleştirildi.
Görenlerin hayranlıkla baktığı ay-yıldız figürü özellikle akşam saatlerinde kırmızı-beyaz renkli ışıkları ile Mustafa Parmaksız Caddesi'ni süslerken kavşağın yeni görünümünü Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından "Şehre küçük dokunuşlar" notu ile paylaştı.
Kaynak: Bültenler