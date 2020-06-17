Ay-yıldız Nevşehir'e çok yakıştı Kent estetiğine değer katacak çalışmalara imza atmaya devam eden Nevşehir Belediyesi'nin Mustafa Parmaksız Caddesi'ne yaptığı Türk bayrağının simgesi ay-yıldızlı ışıklandırma figürü büyük beğeni topladı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarındaki refüj ve kavşakları yeniden düzenleyerek şehre estetik bir görünüm kazandırıyor. Belediye ekipleri son olarak Mustafa Parmaksız Caddesi üzerindeki Forum Kavşağı'na 8 metre yüksekliğinde ay- yıldızlı led aydınlatma sistemi kurdu. Kavşak içerisinde oluşturulan süs havuzu ile birlikte kavşağa bağlanan yollarda süs bitkisi ve çiçek ekimi gerçekleştirildi. Görenlerin hayranlıkla baktığı ay-yıldız figürü özellikle akşam saatlerinde kırmızı-beyaz renkli ışıkları ile Mustafa Parmaksız Caddesi'ni süslerken kavşağın yeni görünümünü Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından "Şehre küçük dokunuşlar" notu ile paylaştı. Kaynak: Bültenler