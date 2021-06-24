Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor
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Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da hayvancılıkla uğraşan bir kişi sırt kısmında ay-yıldız deseni bulanan "Cemre" isimli ineğini kimseye satmıyor.

Samsun'da hayvancılıkla uğraşan bir kişi sırt kısmında ay-yıldız deseni bulanan "Cemre" isimli ineğini kimseye satmıyor. Desenden dolayı ilgi çeken ineğe farklı miktarda paralar verilse dahi sahibi satışa çıkarmıyor.

Samsun'un Kavak ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde 20 senedir hayvancılıkla uğraşan 33 yaşındaki Murat Kocaman, sırtında ay-yıldızlı bir deseni olan "Cemre" isimli bir ineğe sahip. 2 buçuk yaşında ve 450 kilogramlık ağırlığındaki inek, görenleri şaşkına çeviriyor. Kurban Bayramı yaklaşırken birçok kişinin talip olduğu ineği sahibi kimseye satmıyor.

"100'lerce kişi istedi"

Düveyi özel olarak baktığını söyleyen Murat Kocaman, "Bu hayvanımız 2 yıldır bizde. Yoldan geçerken otlamadaydı. Gördüm ve beğendim. 'Değeri neyse ver' bize bunu dedim. Fiyatı önemli değil bakacak mısın, satacak mısın dedi. 2 yıldır ben bakıyorum. Geçen yıldan günümüze kadar 100'lerce kişi istedi. Kimseye satmadık. Ay- yıldız simgesini taşıyan bir gururumuz. Türkiyemizin gururudur. Çok isteyen oldu ama biz adama dedik ki böyle bir hayvanın değeri 10 bin TL ise ben satmamak için 500 bin TL istedim. Adam da fiyat veremedi. Bunu çok özel besliyoruz. Çok seviyoruz" dedi. - SAMSUN

Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor
Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor
Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor
Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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