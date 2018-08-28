Ay Yıldız Camisi'nin İnşaatı Yükseliyor

Sivas'ta yapımı süren ve mimarisiyle Türkiye'de ilk olma özeliğini taşıyan ay yıldızlı caminin inşaatına hayırsever vatandaşlar destek veriyor.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yapımı süren Ay Yıldız Camisi'ne hayırsever vatandaşların destekleri artarak devam ediyor. Hayırsever vatandaşlardan Zafer Erdemli cami için 10 bin lira bağışta bulundu.

Oğlu Kenan Erdemli ile Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden Erdemli, kendisini gururlandıran bir proje olarak değerlendirdiği Ay Yıldız Camisi'ne karınca kararınca 10 bin liralık bir destek sağlamak istediklerini belirtti.

18 yıldır şehir dışında yaşadığını kaydeden Erdemli, Sivas'a yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Erdemli ailesinin gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Başkan Aydın da, Sivas'taki cenaze namazlarının büyük bir kısmının artık Ay Yıldız Camisi'nde kılınacağını aktararak, şehir merkezindeki cenaze törenlerinde oluşan trafik yoğunluğunun da böylece azalacağını söyledi.