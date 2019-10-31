31.10.2019 22:13

Ay ve yıldız gökyüzünde buluştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gökyüzünde yan yana duran hilal ve yıldız Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen ve Türk bayrağını anımsatan hilal ile yıldızın buluşması görsel bir şölen sundu. Hilal ile yıldızın bu buluşmasını vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: İHA