Ay ve bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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Ay ve bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay ve bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde dolunay, kar gibi beyaz bulutların arasından Söke'ye adeta görsel şov yaşattı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde dolunay, kar gibi beyaz bulutların arasından Söke'ye adeta görsel şov yaşattı.

Dolunay kartpostallık manzara oluşturdu. Ayın mükemmel görüntüsü ve yeryüzünü aydınlatan ışığı altında Söke'nin ilçe merkezinde bulunan İlyas Bey Camii (Kocacami) ve belediye meydanındaki palmiyeler görenleri hayran bırakan siluetler oluşturdu. Bazı vatandaşlar güzel manzarayı fotoğraflamayı ihmal etmedi.

(Levent Tuncer/ İHA)

Ay ve bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay ve bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay ve bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay ve bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay ve bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Aydın, Söke, kar, Güncel, Haber

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