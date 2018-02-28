Ay Üzerinde 4g Bağlantı

Vodafone ile Nokia, 2019'da bir PTScientists görevini desteklemek için Ay üzerinde ilk 4G ağını oluşturmayı planlıyor. Firmalar, 1800 MHz frekansını kullanarak 4G yayını yapmak istiyor ve Dünya'ya Ay'ın ilk canlı HD görüntülerini göndermeyi umuyorlar. Görevde, NASA'nın Apollo 17 ay gezgini aracının ziyaret edilmesi planlanıyor, böylece her şey plana göre giderse obje, canlı yayında gözlemlenebilecek.

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Berlin asıllı PTScientists, Vodafone Germany ve Audi gibi firmalarla çalışan, Ay'a iniş görevini gerçekleştirmeye çalışan ilk özel sermayeli firma. Görev, şu an önümüzdeki sene için planlanıyor ve bir SpaceX Falcon 9 roketinde Cape Canaveral üzerinden fırlatılacak.

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Bu, uzayla bağlantımızı arttırmaya yönelik sadece küçük bir adım daha. Bu ayın başlarında SpaceX, Starlink ağını test etmek için başarılı şekilde iki uydu fırlatmıştı. Bunlar, gezegenimize internet sağlıyorlar.