18 Kasım bugün Ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması ne zaman olacak 2021?

Ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Ay tutulması ne zaman olacak 2021? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok farklı bölgeden takip edilebilecek doğa olayı için geri sayıma geçen tutkunları yaklaşık 3 buçuk saat sürecek tutulmayı canlı olarak izleme fırsatı yakalayacak. Peki, tutulma Türkiye'den de izlenebilecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Dünya, 19 Kasım'da son yüzyılın en uzun Tam Ay tutulması ve son 580 yılın en uzun Parçalı Ay tutulmasına tanık olacak.

Ay'ın yüzde 97'sinin Dünya'nın gölgesinde kalacağı tutulma 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek. NASA'nın açıklamasına göre tutulma, 50 ABD eyaleti, Kanada ve Meksika`nın yanı sıra Güney Amerika, Polinezya, Avustralya ve Çin'in bazı bölgelerinden görülebilecek.

Ay, tutulma sırasında Dünya'dan en uzak noktasında olacak, yörüngesini yavaşlatacak. Tutulma esnasında Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin arasındaki açı nedeniyle Ay, Dünya'nın tam gölge konisine girmeyebiliyor. Bu durum ise Parçalı Ay tutulması olarak isimlendiriliyor. Etkinlik gece yarısından kısa bir süre sonra başlayacak ve bir güneş tutulmasından farklı olarak, fenomeni görmek için kimsenin özel bir gözlüğe ihtiyacı olmayacak. Tutulma meydana geldiğinde, ay kırmızımsı bir renk alacak ve gerçek ayın yalnızca bir şeridi görünecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Ay tutulması Türkiye`den izlenemeyecek.

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